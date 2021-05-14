Пашинян объяснил, почему обратился к Путину за военной помощью

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14 мая 2021, 19:32

Никол Пашинян, фото: Gevorg Ghazaryan/xinhua/Global Look Press

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину за оказанием военной помощи из-за ситуации в приграничной с Азербайджаном области. Соответствующее письмо направлено в пятницу, 14 мая.

«Причиной того, что я вчера не обратился к Путину за помощью является то, что накануне на самом высоком уровне было констатировано, что сегодня войска должны были быть выведены», - цитирует его слова Sputnik Армения.

Пашинян отметил, что договоренности выполнены не были, поэтому он написал письмо Путину. По его словам, к переговорам с азербайджанской стороной подключились представители 102-й российской базы. Он добавил, что территория, на которую посягнули ВС Азербайджана, находится в зоне контроля ОДКБ. Однако политик пояснил, что есть территории, которые Баку покинул.

Напомним, что вооруженные силы Азербайджана накануне вторглись на территорию Армении в районе Черного озера в Сюникской области. Баку утверждает, что эта территория принадлежит им, согласно трехстороннему заявлению.

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