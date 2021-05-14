Песков заявил, что Пашинян у Путина помощи не просил, что это значит

Аргументы Недели → Армия 13+

14 мая 2021, 16:18

Фото: соцсети

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным в ходе состоявшегося поздно вечером в четверг телефонного разговора тему помощи со стороны Москвы в связи с обострением ситуации на одном из участков границы Азербайджана и Армении. Об этом заявил сегодня, 14 мая, журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет EADaily.

«Нет, помощи Пашинян не просил. Конечно же, армянская сторона выражала крайнюю обеспокоенность ситуацией на границе. Эта обеспокоенность была разделена президентом Путиным. И президент Путин особо отметил необходимость выполнения всех положений трëхсторонних договорëнностей (России, Азербайджана и Армении по Карабаху. — Ред.). Прежде всего того положения, в котором идëт речь о необходимости прекращения огня», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры России и Армении расширение военного сотрудничества в связи с инцидентом на границе.

Надо признать, что давать непонятные ответы прессе и обтекаемые комментарии ни о чём - Песков умеет. Вопрос в том, будет ли поддерживать ОДКБ своего члена Армению или бросит её на произвол судьбы. Во втором случае есть опасность развала ОДКБ и ухода её членов под крыло США и НАТО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости