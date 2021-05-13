ТАСС сообщает о вторжении Армии Азербайджана в Сюникскую область Армении

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13 мая 2021, 12:48

Фото: соцсети

Вооруженные силы Азербайджана, вторгшиеся накануне на территорию Армении в районе Черного озера в Сюникской области с заранее подготовленными фальшивыми картами, так и не отступили на свои позиции, утверждая, что это территория принадлежит им, согласно трехстороннему заявлению. Об этом сообщают армянские СМИ.

Сегодня Совет безопасности РА проведет экстренное заседание для принятия решения по данной ситуации. Напоминаем, что вчера весь день проходили переговоры при участии представителей российских Вооруженных сил с целью решить вопрос мирным путём, однако результатов переговоры не дали. ВС Армении приведены в боевую готовность. Информации о военных действиях нет, по полученным данным ни одна из сторон огонь не открывала.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, - если Армения не откроет коридор в Нахичевани, Баку захватит его силой. Похоже, эта угроза воплощается в жизнь.

ТАСС сообщает: «Инцидент на участке «Севлич» («Черное озеро») Сюникской области Армении является спланированной провокацией Азербайджана. Об этом в четверг на заседании армянского правительства заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

«Хочу констатировать, что произошедшее в «Севличе» является заранее спланированной провокацией, поскольку азербайджанцы с собой принесли очевидно подделанные карты, чтобы якобы обосновать, что они находятся на территории Азербайджана", - сказал он.

По словам Пашиняна, армянские власти должны серьезно относиться к сложившейся ситуации. «По сути, мы имеем дело с кризисом, у которого могут быть несколько сценариев развития. Суверенная территория Армении должна быть неприкасаемой, азербайджанские войска должны вернуться на исходные позиции», - отметил он. И.о. премьера Армении также сообщил, что после заседания кабмина он планирует провести заседание Совбеза, чтобы более детально обсудить ситуацию в Сюникской области.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях «корректировки границы пытались провести определенные работы» в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км».

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