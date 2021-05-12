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Адвокаты: Медведчук намерен прийти в офис генпрокурора Украины после обвинений в госизмене

, 13:41 Источник: ТАСС

Адвокаты: Медведчук намерен прийти в офис генпрокурора Украины после обвинений в госизмене
Виктор Медведчук, фото: Facebook

СМИ со ссылкой на адвокатов Камиля Кирпичева и Людмилу Чередниченко сообщили, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук планирует явиться в офис генерального прокурора Украины для участия в следственных действиях.

«Виктор Медведчук намерен 12 мая явиться к генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений», - пояснили юристы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в государственной измене.

Кроме того, 11 мая в доме Медведчука в Киеве прошел обыск.

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