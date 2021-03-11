Военкор Котенок спрогнозировал возможный вооруженный ответ России в случае штурма ВСУ республик Донбасса
11 марта 2021, 14:10
Военный корреспондент Юрий Котенок спрогнозировал возможный вооруженный ответ России в случае штурма украинской армией республик Донбасса. По данному вопросу журналист высказался на видео, опубликованном на YouTube.
По мнению Котенка, если Киев пойдет в наступление на ДНР и ЛНР, Москва вмешается в конфликт и окажет военную помощь непризнанным государствам. Размеры данной поддержки будут соизмеримы угрозам, исходящим от Вооруженных сил Украины.
Военкор отметил, что Россия может нанести удары по штурмовым подразделениям ВСУ, предпринять превентивные действия против украинских беспилотников, при необходимости поразить командные и логистические центры, пункты боевого управления в зоне операции Киева на территории Донбасса.
Ранее в четверг сообщалось, что в Донбассе снайпер уничтожил военного ВСУ.
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