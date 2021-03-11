В зоне конфликта в Донбассе снайпер уничтожил украинского военного

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11 марта 2021, 12:45

Снайпер, Paolo Bovo / globallookpress.com

В зоне конфликта на территории Донбасса в результате действий снайпера погиб украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении, которое распространила некоторое время назад киевское командование.

Согласно информации украинской стороны, приведенной интернет-изданием «Русская весна», инцидент произошел в районе поселка Староигнатовка Донецкой области. Военного, которого подстрелил снайпер, направили в госпиталь, по пути в медучреждение он скончался.

Когда случилось происшествие, в процитированной публикации не уточняется. Также не указаны имя и звание погибшего.

Ранее эксперт Яков Кедми предположил, что в случае наступления Украины на непризнанные ДНР и ЛНР донецкие танки дойдут до Харькова, Днепра и Одессы.