Бойцы ДНР уничтожили минометный расчет морпехов Украины в ответ на новые удары ВСУ
10 марта 2021, 21:52
Бойцы ДНР уничтожили минометный расчет украинских морских пехотинцев в ответ на новые удары противника. Об этом говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.
В заявлении отмечается, что в течение среды Вооруженные силы Украины атаковали территорию ДНР на горловском, донецком и мариупольском направлениях. В ходе ответного удара был ликвидирован минометный расчет 36-й бригады морской пехоты. Сведения о потерях, которые понесла украинская сторона, уточняются в настоящий момент.
Как сообщалось ранее сегодня, Игорь Стрелков, бывший командир ополчения ДНР, высказал точку зрения, согласно которой подготовка киевских военных к нападению на республики Донбасса налицо.
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