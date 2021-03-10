Стрелков: подготовка армии Украины к нападению на республики Донбасса налицо

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10 марта 2021, 20:56

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Подготовка Вооруженных сил Украины к нападению на республики Донбасса налицо. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев самопровозглашенной ДНР.

По информации, которой располагает Стрелков, киевская сторона сосредоточила в зоне конфликта до двухсот единиц бронетехники. Кроме того, имеются сведения о переброске тяжелой артиллерии и зенитно-ракетных комплексов. В частности, в районе города Горловки, который контролируется властями ДНР, Украина разместила дивизион ЗРК «Стрела-10».

Своими действиями Киев показывает, что готовится «наступать всерьез», отметил экс-командир, выступая в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее сегодня сообщалось, что Андрей Пинчук, первый глава МГБ ДНР, высказал мнение, согласно которому Киеву нужна военная конфронтация с Россией.