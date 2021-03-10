Первый глава МГБ ДНР Пинчук: Украине не нужен Донбасс, ей нужна война с Россией

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10 марта 2021, 20:25

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украине не нужен Донбасс, ей нужен военный конфликт с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения озвучил Андрей Пинчук, первый руководитель министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной ДНР.

По мнению Пинчука, которое он высказал в эфире телеканала «Царьград», Киев не заинтересован в возвращении контроля над территориями республик Донбасса, так как там проживает нелояльное Украине население. Бывший министр обратил внимание на то, что украинские подразделения находятся близко к границам России. Как полагает Виктор Пинчук, Киеву нужна война с РФ.

Ранее в среду стало известно, что у линии фронта у Золотого вспыхнул бой между Народной милицией ЛНР и армией Украины.