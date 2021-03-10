У линии фронта у Золотого вспыхнул бой между подразделениями ЛНР и армией Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

10 марта 2021, 19:28

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

У линии фронта у Золотого Луганской области вспыхнуло боестолкновение между подразделениями ЛНР и Вооруженными силами Украины. Соответствующую информацию сообщил Андрей Марочко, офицер запаса Народной милиции непризнанной республики.

По словам Марочко, процитированного изданием «Русская весна», ВСУ атаковали ЛНР из тяжелого вооружения, затем были задействованы гранатометы. На данный момент известно, что у Народной милиции один раненый.

Ранее в среду сообщалось, что украинский эксперт Кирилл Молчанов озвучил точку зрения, согласно которой киевские военные могут угодить в новый «Иловайский котел» в случае масштабной наступательной операции на территории Донбасса.