У линии фронта у Золотого вспыхнул бой между подразделениями ЛНР и армией Украины
10 марта 2021, 19:28
У линии фронта у Золотого Луганской области вспыхнуло боестолкновение между подразделениями ЛНР и Вооруженными силами Украины. Соответствующую информацию сообщил Андрей Марочко, офицер запаса Народной милиции непризнанной республики.
По словам Марочко, процитированного изданием «Русская весна», ВСУ атаковали ЛНР из тяжелого вооружения, затем были задействованы гранатометы. На данный момент известно, что у Народной милиции один раненый.
Ранее в среду сообщалось, что украинский эксперт Кирилл Молчанов озвучил точку зрения, согласно которой киевские военные могут угодить в новый «Иловайский котел» в случае масштабной наступательной операции на территории Донбасса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.