Украинский политолог Молчанов: ВСУ могут угодить в новый «Иловайский котел» в случае масштабного наступления в Донбассе
10 марта 2021, 15:04
Вооруженные силы Украины могут угодить в новый «Иловайский котел» в случае масштабного наступления в Донбассе. Соответствующую точку зрения высказал Кирилл Молчанов, украинский политолог.
Эксперт констатировал, что за последние шесть лет в ВСУ произошли значительные изменения в положительную сторону. При этом даже сейчас организация масштабной наступательной операции является рискованной, полагает процитированный «ПолитНавигатором» Молчанов. По мнению аналитика, попытка ее провести может привести к поражению подобному тому, что Киев потерпел по итогам боев за Иловайск в 2014 году.
Как сообщалось ранее в среду, в Telegram появилась публикация, где говорится, что Украина может атаковать самопровозглашенные республики Донбасса 15 марта.
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