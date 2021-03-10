Украинский политолог Молчанов: ВСУ могут угодить в новый «Иловайский котел» в случае масштабного наступления в Донбассе

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10 марта 2021, 15:04

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины могут угодить в новый «Иловайский котел» в случае масштабного наступления в Донбассе. Соответствующую точку зрения высказал Кирилл Молчанов, украинский политолог.

Эксперт констатировал, что за последние шесть лет в ВСУ произошли значительные изменения в положительную сторону. При этом даже сейчас организация масштабной наступательной операции является рискованной, полагает процитированный «ПолитНавигатором» Молчанов. По мнению аналитика, попытка ее провести может привести к поражению подобному тому, что Киев потерпел по итогам боев за Иловайск в 2014 году.

Как сообщалось ранее в среду, в Telegram появилась публикация, где говорится, что Украина может атаковать самопровозглашенные республики Донбасса 15 марта.