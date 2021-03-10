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ТГ-канал «Джокер ДНР»: Киев может атаковать республики Донбасса по сигналу из США 15 марта

, 14:29

ТГ-канал «Джокер ДНР»: Киев может атаковать республики Донбасса по сигналу из США 15 марта
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина может атаковать непризнанные республики Донбасса по сигналу из Соединенных Штатов 15 марта. Такой вариант развития событий допускается в материале, размещенном в сети.

Telegram-канал «Джокер ДНР» пишет со ссылкой на свои источники в офисе президента Владимира Зеленского, что некоторое время назад из администрации главы США Джо Байдена поступило распоряжение готовить армию Украины к наступлению в Донбассе. При этом, как утверждается, американцы велели киевским властям ждать отмашку из Вашингтона, чтобы начать операцию.

В процитированном посте отмечается, что, согласно имеющимся сведениям, Вооруженные силы Украины могут ударить по ДНР и ЛНР 15 марта.

Как сообщалось ранее сегодня, боец ДНР с позывным «Кот» заверил, что у военных республики есть чем встретить беспилотники Bayraktar TB2 в случае наступления ВСУ.

ДЦ

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