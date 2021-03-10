ТГ-канал «Джокер ДНР»: Киев может атаковать республики Донбасса по сигналу из США 15 марта
10 марта 2021, 14:29
Украина может атаковать непризнанные республики Донбасса по сигналу из Соединенных Штатов 15 марта. Такой вариант развития событий допускается в материале, размещенном в сети.
Telegram-канал «Джокер ДНР» пишет со ссылкой на свои источники в офисе президента Владимира Зеленского, что некоторое время назад из администрации главы США Джо Байдена поступило распоряжение готовить армию Украины к наступлению в Донбассе. При этом, как утверждается, американцы велели киевским властям ждать отмашку из Вашингтона, чтобы начать операцию.
В процитированном посте отмечается, что, согласно имеющимся сведениям, Вооруженные силы Украины могут ударить по ДНР и ЛНР 15 марта.
Как сообщалось ранее сегодня, боец ДНР с позывным «Кот» заверил, что у военных республики есть чем встретить беспилотники Bayraktar TB2 в случае наступления ВСУ.
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