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Боец ДНР «Кот»: у военных республики есть чем встретить дроны Bayraktar TB2 в случае наступления Украины

, 13:08

Боец ДНР «Кот»: у военных республики есть чем встретить дроны Bayraktar TB2 в случае наступления Украины
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 на Украине, Petro Poroshenko / globallookpress.com

У военнослужащих ДНР есть чем встретить закупленные Киевом у Турции беспилотники Bayraktar TB2 в случае наступления Украины. Об этом заявил боец Народной милиции самопровозглашенной республики с позывным «Кот».

Как выразился мужчина, ставший собеседником авторов YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса», у подразделений ДНР «есть кое-какие заготовочки». По словам «Кота», силы ПВО непризнанного государства «налажены с 2014 года очень неплохо». У ДНР есть чем встретить дроны Bayraktar TB2 в случае наступления Киева, заверил боец.

Ранее сообщалось, что российский эксперт Марат Баширов объяснил, почему Украине не удастся победить в военном конфликте с республиками Донбасса по карабахскому сценарию.

ДЦ

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