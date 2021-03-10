Политолог Баширов объяснил, почему Украина не сможет победить в войне с ДНР и ЛНР по карабахскому сценарию

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10 марта 2021, 11:24 Источник: «Украина.ру»

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Российский политолог Марат Баширов объяснил, почему Киев не сможет победить в военном конфликте с самопровозглашенными ДНР и ЛНР по карабахскому сценарию. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.

Баширов отметил, что «на Украине воодушевлены успешным кейсом, связанным с Карабахом». Однако, по мнению эксперта, повторить подобный сценарий на территории Донбасса не удастся.

Аналитик указал на то, что наступавшему в Нагорном Карабахе Азербайджану помогала Турция. Ни одно из государств такую же поддержку Киеву не окажет, полагает Марат Баширов.

Как сообщалось ранее во вторник, украинский переговорщик Сергей Гармаш предположил, что Москва, возможно, собирается ввести в Донбасс своих миротворцев.