Украинский переговорщик Гармаш: Россия, возможно, намерена ввести в Донбасс миротворцев и превратить его в свою «военную базу»
10 марта 2021, 09:58
Российская Федерация, возможно, намерена ввести в Донбасс миротворческий контингент и превратить его в свою «военную базу». Соответствующее предположение высказал Сергей Гармаш, представитель Украины на переговорах об урегулировании вооруженного конфликта в регионе.
Гармаш написал в Facebook, что Москва, вероятно, готовит «провокацию» в Донбассе с целью получения повода для переброски туда российских миротворцев. По мнению украинского переговорщика, это нужно РФ для консервации конфликта по абхазскому сценарию и превращения Донбасса в свою «военную базу».
Официальный Киев обвиняет Россию в оказании прямой военной помощи непризнанным ДНР и ЛНР. В Москве подобные утверждения отрицают.
Ранее в среду сообщалось, что портал Avia.pro выступил с прогнозом, по которому наступление армии Украины на республики Донбасса может начаться в текущем месяце.
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