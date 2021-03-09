Кравчук пообещал «радикальные ответы» Украины в случае «войны на поражение» в Донбассе

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9 марта 2021, 22:01

Первый президент Украины Леонид Кравчук, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Леонид Кравчук, представитель Киева на переговорах об урегулировании вооруженного конфликта на территории Донбасса, пообещал «радикальные ответы» Украины в случае «войны на поражение» в регионе. С соответствующим заявлением политик выступил в разговоре с журналистами.



Кравчук заверил, что киевская сторона намерена и дальше выполнять обязательства, которые она взяла на себя в рамках мирных договоренностей. При этом переговорщик пообещал противнику «радикальные ответы», если он будет «стрелять и убивать». Леонид Кравчук назвал такие действия «войной на поражение», пишет портал «ПолитНавигатор».

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Сергей Марков предрек, что в случае масштабного контрнаступления ДНР и ЛНР на сторону Донбасса и России перейдет половина армии Украины.