Военный аналитик Валюженич озвучил возможный сценарий наступления армии Украины на ДНР и ЛНР

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9 марта 2021, 20:47 Источник: «Московский комсомолец»

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Военный аналитик Алексей Валюженич озвучил возможный сценарий наступления украинской армии на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.

Согласно предположению Валюженича, на первом этапе операции произойдет налет украинских дронов, киевская сторона предпримет действия, направленные на уничтожение сил ПВО республик Донбасса. Затем начнется наступление крупных соединений бронетехники, которые будет прикрывать авиация.

Как полагает эксперт, если в Киеве решат вернуть контроль над территориями в Донбассе силовым путем, боевые действия могут разгореться в конце весны. Алексей Валюженич затруднился дать прогноз, какая из сторон одержит в итоге победу.

Ранее во вторник сообщалось, что журналист Александр Сладков предрек «сильный» удар России по Украине в случае ее нападения на ДНР и ЛНР.