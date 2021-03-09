Украинский националист Корчинский призвал превратить ДНР и ЛНР в «выжженную землю»

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9 марта 2021, 15:02

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Территории, которые контролируют власти самопровозглашенных республик Донбасса, необходимо превратить в «выжженную землю». С соответствующим призывом выступил Дмитрий Корчинский, украинский политик националистического толка.

По словам Корчинского, подразделения ДНР и ЛНР, противостоящие армии Украины, «должны иметь очень неприемлемый тыл» в виде озлобленного и нищего населения, которое будет бежать из республик. Как полагает процитированный «ПолитНавигатором» националист, данные территории нужно превратить в «выжженную землю».

Согласно точке зрения Дмитрия Корчинского, для того, чтобы этого добиться, Киеву, в частности, следует перекрыть границу с ДНР и ЛНР. Тогда местным пенсионерам придется приезжать на Украину за положенными им выплатами «из Белоруссии, через Турцию».

Ранее сообщалось, что интернет-издание topwar.ru высказало точку зрения, по которой Донецк и Луганск находятся в шаге от начала полномасштабной войны с Украиной.