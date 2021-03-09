Сайт topwar.ru: ДНР и ЛНР находятся в шаге от начала полномасштабной войны с Украиной

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9 марта 2021, 13:10 Источник: topwar.ru

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в настоящий момент находятся в шаге от начала полномасштабной войны с Украиной. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в сети.

Портал topwar.ru констатирует, что в последние дни боестолкновения происходят по всей протяженности границы между республиками и Украины. При этом интенсивность обстрелов со стороны киевских силовиков сопоставима с 2014 годом, когда на территории Донбасса шли активные военные действия.

Также в процитированной публикации обращается внимание на то, что украинская армия стягивает к линии соприкосновения эшелоны с бронетехникой. Кроме того, в Киеве обсуждают новый законопроект о мобилизации, значительно более жесткий, чем его советский аналог.

Обстановка близка к взрыву, Донецк и Луганск в шаге от начала полномасштабной войны с Украиной, пишет сайт.

Ранее сообщалось, что в интернете появилась информация, по которой Запад гарантировал президенту Владимиру Зеленскому эвакуацию с Украины в случае провала возможного наступления в Донбассе.