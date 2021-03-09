Издание Avia.pro: НАТО может вмешаться в конфликт в Донбассе на стороне Украины

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9 марта 2021, 10:43 Источник: Аvia.pro

Учения НАТО, Joyce Costello/Planetpix / globallookpress.com

Североатлантический альянс может вмешаться в вооруженное противостояние на территории Донбасса на стороне Украины. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной в сети.

Интернет-издание Avia.pro напоминает, что некоторое время назад на сравнительно небольшом удалении от границ непризнанных ДНР и ЛНР были замечены военные из Великобритании, которые ознакомились с ситуацией в зоне конфликта. Авторы портала обращают внимание на то, что представители армии страны, которая является членом НАТО, появились в Донбассе после обострения обстановки. Альянс может вмешаться в противостояние на стороне Киева, предполагается в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что Евгений Примаков, глава Россотрудничества, предрек, что РФ может ударить по центру столицы Украины в случае попытки ее Вооруженных сил провести блицкриг в Донбассе.