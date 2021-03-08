Киевский политолог Бортник назвал «наиболее очевидный путь» возвращения Донбасса Украине
8 марта 2021, 13:04
Экономическое взаимодействие Украины с Донбассом представляет собой «наиболее очевидный путь» возвращения региона под юрисдикцию Киева. Соответствующую точку зрения в разговоре с российскими журналистами озвучил Руслан Бортник, киевский политолог.
По словам Бортника, отсутствие взаимодействия изолирует неподконтрольные территории на востоке и делает их «еще менее украинскими». Восстановление связей экономического и социального характера с Донбассом является одним из главных инструментов его реинтеграции, добавил эксперт.
Как сообщалось ранее сегодня, военный ДНР с позывным «Кот» рассказал, что украинский перебежчик подтвердил подготовку киевских военных к прорыву в Донбассе.
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