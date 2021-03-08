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8 марта 2021, 10:24 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет Boeing 777, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Самолет Boeing MH17, разбившийся в Донбассе летом 2014 года, уничтожили в результате заговора Службы безопасности Украины, Минобороны бывшей советской республики и Игоря Коломойского, который в момент крушения лайнера занимал должность главы Днепропетровской области. Об этом заявил Сергей Марков, отечественный политолог.

Портал «ПолитРоссия» пишет, что нидерландское издание RTL Nieuws некоторое время назад обратилось в Минюст страны с просьбой предоставить доступ к ряду документов по делу о гибели MH17. В процитированной публикации говорится, что направленный журналистами запрос был отклонен без оснований.

Как отметил, комментируя данную ситуацию, Сергей Марков, официальный Амстердам скрывает материалы, касающиеся авиакатастрофы, чтобы общественность не узнала о роли Украины в трагическом происшествии. По словам эксперта, Boeing сбили в результате заговора СБУ, министерства обороны республики и Игоря Коломойского.

Согласно версии Маркова, украинская сторона уничтожила самолет, чтобы обвинить в его крушении ополчение Донбасса и объявить на данном основании самопровозглашенные ДНР и ЛНР террористическими организациями. Это требовалось для того, чтобы добиться введения на территорию Донбасса военного контингента Североатлантического альянса, полагает политолог.

Ранее в понедельник сообщалось, что Андрей Медведев, российский журналист, спрогнозировал разгром армии Украины в случае проведения ею наступательной операции против ДНР и ЛНР.