Журналист Андрей Медведев предрек разгром ВСУ в случае их наступления на республики Донбасса

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8 марта 2021, 09:02

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российский журналист Андрей Медведев спрогнозировал разгром Вооруженных сил Украины в случае их наступления на непризнанные ДНР и ЛНР. Соответствующий пост Медведев разместил в своем Telegram.

Как отметил Медведев, если ВСУ нападут на республики Донбасса, почти со стопроцентной вероятностью реализуется сценарий, при котором киевские части попадут в «котлы», а Народная милиция ДНР и ЛНР выйдет на новые рубежи. В результате власти Украины заявят о новой «оккупации». Запад, в свою очередь, введет очередные санкции в отношении России, которую он обвиняет в военной помощи республикам, предсказал автор публикации.

Ранее сообщалось, что эксперт Алексей Леонков обозначил два возможных сценария штурма ДНР и ЛНР украинской армией.