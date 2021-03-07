Соловьев предсказал вероятный военный ответ России в случае нападения ВСУ на республики Донбасса

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7 марта 2021, 11:30

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Отечественный журналист Владимир Соловьев спрогнозировал вероятный военный ответ Российской Федерации в случае нападения Вооруженных сил Украины на непризнанные ДНР и ЛНР. По данному вопросу Соловьев высказался в эфире своего YouTube-канала.

Как отметил журналист, если киевские военные начнут наступление на республики Донбасса, Москва должна оперативно ответить на агрессию Украины. По мнению Соловьева, для того, чтобы спасти местное население, РФ может предпочесть действовать не симметрично на линии фронта, а нанести удар «всеми средствами с наиболее стратегически и тактически важных направлений», неожиданных для Киева.

Ранее в воскресенье сообщалось, что эксперт Алексей Леонков обозначил два предполагаемых сценария штурма ДНР и ЛНР украинской армией.