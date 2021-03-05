Бойцы ДНР уничтожили трех украинских военных в ответ на новые атаки ВСУ в Донбассе

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5 марта 2021, 19:39

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Бойцы ДНР уничтожили трех военнослужащих Вооруженных сил Украины в ответ на новые атаки противника в Донбассе. Соответствующая информация содержится в заявлении, распространенном сегодня Народной милицией непризнанной республики.

В заявлении отмечается, что в течение пятницы враг осуществил огневые провокации на горловском, донецком и мариупольском направлениях. В ходе этих ударов погибли трое бойцов ДНР, еще один ранен.

В результате ответной атаки Народной милиции произошел взрыв на позициях 58-й бригады ВСУ, его причиной стала детонация снарядов. Согласно сведениям, имеющимся на данный момент, погибли трое киевских военных, четверо получили ранения.

Ранее сообщалось, что Юрий Бутусов, советник украинского министра обороны, констатировал ухудшение боеспособности ВСУ.