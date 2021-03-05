Советник министра обороны Украины Бутусов заявил об ухудшении боеспособности ВСУ

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5 марта 2021, 15:50

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Боеспособность Вооруженных сил Украины ухудшилась. С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил некоторое время назад Юрий Бутусов, советник министра обороны соседнего государства.

Бутусов отметил, что руководство страны не проводит в жизнь никакой стратегии, которая предусматривала бы осуществление в армии структурных реформ. Состояние ВСУ в течение двух последних лет ухудшилось, так как уволилось большое число опытных военных, процитировал советника главы украинского Минобороны интернет-портал «ПолитНавигатор».

Ранее в пятницу сообщалось, что российский эксперт Семен Багдасаров назвал слабые места войск ДНР и ЛНР, из-за которых они могут потерпеть поражение в случае наступления Киева.