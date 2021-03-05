Политолог Багдасаров назвал слабые места войск ДНР и ЛНР, из-за которых они могут потерпеть поражение в случае нападения Киева

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5 марта 2021, 15:06

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российский политолог Семен Багдасаров обозначил слабые места войск самопровозглашенных ДНР и ЛНР, из-за которых они могут потерпеть поражение в случае нападения Украины. Соответствующий пост специалист разместил в своем Telegram.

Багдасаров отметил, что обстановка в Донбассе становится все более острой и наступление Киева может начаться в ближайшие месяцы. При этом ДНР и ЛНР не имеют долгосрочных и мощных инженерных сооружений, которые необходимы для оборонительных действий.

Кроме того, в республиках не уделяют внимания новым видам вооружения. В частности, у непризнанных государств нет эффективных систем ПВО и РЭБ, которые могут потребоваться для борьбы с закупленными Украиной турецкими дронами Bayraktar TB2.

Также политолог констатировал, что в в зоне конфликта в Донбассе полностью отсутствует буферная зона. При стремительном развитии ситуации это способно привести к крайне тяжелым последствиям для ДНР и ЛНР, написал Семен Багдасаров.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Виктор Баранец допустил, что в случае наступления на республики Украина может получить новую границу по Днепру.