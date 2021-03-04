Глава ДНР Пушилин пригрозил армии Украины превентивными мерами за обстрелы в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

4 марта 2021, 14:07

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР, пригрозил Вооруженным силам Украины превентивными мерами за производимые ими обстрелы на территории Донбасса. С соответствующим заявлением политический деятель выступил в разговоре с журналистами.

Пушилин констатировал, что киевская сторона продолжает наносить удары. Так, некоторое время назад под огонь ВСУ попал многоэтажный дом, расположенный в районе станции Донецк-Северный. По словам лидера ДНР, Украина делает все для нарастания эскалации. В сложившейся в настоящий момент ситуации непризнанной республике не обойтись без превентивных мер, отметил Денис Пушилин в эфире телевизионного канала «Россия 24».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Виктор Таран, киевский эксперт, спрогнозировал, что Украина одержит верх над Россией в тысячелетней «войне».