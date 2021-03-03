Киевский политолог Виктор Таран: Украина победит Россию в тысячелетней «войне»
3 марта 2021, 21:28
Украина победит Россию в тысячелетней «войне». Соответствующий прогноз огласил киевский политолог Виктор Таран, говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Согласно точке зрения эксперта, процитированного интернет-изданием «Репортер», война России и Украины продолжается со времен Киевской Руси. По мнению Тарана, начало данному конфликту положило столкновение из-за Киева между князьями Юрием Долгоруким и Изяславом Мстиславичем в XII столетии.
Таран утверждает, что война идет и в настоящий момент. Рано или поздно она завершится победой Украины, полагает политолог.
Ранее сегодня сообщалось, что Даниил Безсонов, замминистра информации непризнанной ДНР, выступил с предостережением в адрес киевских силовиков.
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