Замминистра ДНР Безсонов: военных Украины ждет «последнее» испытание в случае масштабного наступления в Донбассе
3 марта 2021, 20:47
Украинских военных ждет «последнее» испытание в случае масштабного наступления на территории Донбасса. С соответствующим предостережением в адрес Киева выступил Даниил Безсонов, занимающий в самопровозглашенной ДНР должность заместителя министра информации.
Безсонов указал в своем Telegram на произошедшее в последнее время увеличение числа обстрелов со стороны противника и отметил факт регулярного поступления сведений, свидетельствующих о наращивании украинской группировки. Так, в течение трех ночей через город Константиновку прошли шесть составов, груженных военной техникой.
Возможное масштабное наступление Украины станет тяжелым испытанием для республик Донбасса и «последним» для врага, предсказал автор поста.
Как сообщалось ранее сегодня, российский политик Владимир Жириновский спрогнозировал, что киевские силовики нападут на ДНР и ЛНР в мае.
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