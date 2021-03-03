Замминистра ДНР Безсонов: военных Украины ждет «последнее» испытание в случае масштабного наступления в Донбассе

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3 марта 2021, 20:47

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинских военных ждет «последнее» испытание в случае масштабного наступления на территории Донбасса. С соответствующим предостережением в адрес Киева выступил Даниил Безсонов, занимающий в самопровозглашенной ДНР должность заместителя министра информации.

Безсонов указал в своем Telegram на произошедшее в последнее время увеличение числа обстрелов со стороны противника и отметил факт регулярного поступления сведений, свидетельствующих о наращивании украинской группировки. Так, в течение трех ночей через город Константиновку прошли шесть составов, груженных военной техникой.

Возможное масштабное наступление Украины станет тяжелым испытанием для республик Донбасса и «последним» для врага, предсказал автор поста.

Как сообщалось ранее сегодня, российский политик Владимир Жириновский спрогнозировал, что киевские силовики нападут на ДНР и ЛНР в мае.