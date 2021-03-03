Жириновский: Украина нападет на республики Донбасса в мае, Россия вмешается в войну
3 марта 2021, 20:17
Украина нападет на самопровозглашенные ДНР и ЛНР в мае текущего года. С соответствующим прогнозом выступил Владимир Жириновский, депутат российского парламента.
По словам Жириновского, киевская сторона подготовила и сконцентрировала «напротив Донецкой области» большое количество личного состава и техники для ведения боевых действий. Как полагает депутат, они вспыхнут в мае. Россия вмешается в войну, Москва должна защитить проживающих в Донбассе обладателей паспортов РФ, привел точку зрения Владимира Жириновского портал «ПолитНавигатор».
Ранее в среду сообщалось, что авторы сайта Avia.pro высказали предположение, по которому Турция может помочь Украине с моря в случае вооруженного конфликта Киева с Россией.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.