Жириновский: Украина нападет на республики Донбасса в мае, Россия вмешается в войну

Аргументы Недели → В мире 13+

3 марта 2021, 20:17

Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Украина нападет на самопровозглашенные ДНР и ЛНР в мае текущего года. С соответствующим прогнозом выступил Владимир Жириновский, депутат российского парламента.

По словам Жириновского, киевская сторона подготовила и сконцентрировала «напротив Донецкой области» большое количество личного состава и техники для ведения боевых действий. Как полагает депутат, они вспыхнут в мае. Россия вмешается в войну, Москва должна защитить проживающих в Донбассе обладателей паспортов РФ, привел точку зрения Владимира Жириновского портал «ПолитНавигатор».

Ранее в среду сообщалось, что авторы сайта Avia.pro высказали предположение, по которому Турция может помочь Украине с моря в случае вооруженного конфликта Киева с Россией.