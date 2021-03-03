Ресурс Avia.pro: Турция может помочь Украине с моря в случае войны Киева с Россией

В случае военного конфликта Украины с Российской Федерацией Турция может оказать помощь Киеву с моря. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, размещенном в сети.
Сайт Avia.pro пишет, ссылаясь на турецкие источники, что проходящие в настоящий момент в Черном море учения НАТО Poseidon 21, в которых принимает участие Анкара, нацелены на поддержку Украины и имеют антироссийскую направленность. Авторы портала полагают, что в случае войны между РФ и Киевом Турция может оказать последнему помощь с моря.
При этом в процитированной публикации предсказывается, что турецкая сторона быстро понесет «крупнейшие потери», если решится ввязаться в конфликт против Москвы.
Как сообщалось ранее сегодня, Ренат Кузьмин, депутат Верховной Рады, высказал точку зрения, согласно которой украинское руководство готовится к войне.
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