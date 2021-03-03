Оппозиционный депутат Рады Ренат Кузьмин: власти Украины реально готовятся к войне
3 марта 2021, 13:54
Киевские власти реально готовятся к военному конфликту. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил Ренат Кузьмин, депутат Верховной Рады, представляющий в парламенте оппозицию.
Согласно мнению политика, в последнее время в бывшей советской республике осуществляется «реальная подготовка к войне». По словам Кузьмина, об этом, в частности, говорит заявление главкома украинской армии Руслана Хомчака о подготовке к штурму городов. В том же ряду стоит законопроект, предусматривающий мобилизацию в течение суток, процитировал парламентария ресурс «ПолитНавигатор».
Как сообщалось ранее в среду, депутат Рады Юрий Бойко обратил внимание на то, что украинская бронетехника ездит на российском топливе.
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