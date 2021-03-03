Депутат Рады Бойко: выходящие на боевое дежурство танки и БТР Украины заправляются топливом из России
3 марта 2021, 12:36
Выходящие на боевое дежурство украинские танки и БТР заправляются топливом, произведенным в Российской Федерации. На данное обстоятельство обратил внимание Юрий Бойко, депутат Верховной Рады.
Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» парламентарий, общеизвестно, что бронетехника армии Украины ездит на российском дизельном топливе. По словам Бойко, в этой связи остается непонятым, почему киевские власти отказались приобрести у Москвы вакцину от коронавирусной инфекции.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что военкор Андрей Руденко заподозрил украинскую сторону в подготовке к наступлению на непризнанные ДНР и ЛНР.
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