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Депутат Рады Бойко: выходящие на боевое дежурство танки и БТР Украины заправляются топливом из России

, 12:36

Депутат Рады Бойко: выходящие на боевое дежурство танки и БТР Украины заправляются топливом из России
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Выходящие на боевое дежурство украинские танки и БТР заправляются топливом, произведенным в Российской Федерации. На данное обстоятельство обратил внимание Юрий Бойко, депутат Верховной Рады.

Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» парламентарий, общеизвестно, что бронетехника армии Украины ездит на российском дизельном топливе. По словам Бойко, в этой связи остается непонятым, почему киевские власти отказались приобрести у Москвы вакцину от коронавирусной инфекции.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что военкор Андрей Руденко заподозрил украинскую сторону в подготовке к наступлению на непризнанные ДНР и ЛНР.

ДЦ

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Оппозиционный депутат Рады Ренат Кузьмин: власти Украины реально готовятся к войне

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