Военкор Руденко: только слепому не видно, что Украина готовится напасть на ДНР и ЛНР

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1 марта 2021, 14:14

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Только слепому не видно, что Украина готовится напасть на самопровозглашенные республики Донбасса. Соответствующую точку зрения высказал военный корреспондент Андрей Руденко.

Журналист отметил в своем Telegram, что киевские военные второй день атакуют село Ленинское, которое находится на юге ДНР. Согласно сведениям, распространенным Совместным центром по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, украинские силовики выпустили несколько десятков мин.

По информации, полученной с передовой, количество снарядов, использованных в ходе ударов, намного больше, написал Руденко. Также гораздо обширнее, чем в сообщениях СЦКК, применение орудий украинской стороной. Лишь слепому не видно, что Киев готовится к нападению на ДНР и ЛНР, написал военкор.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Сергей Марков огласил прогноз, согласно которому в случае наступления Украины на республики Донбасса их войска при поддержке Москвы могут занять Харьков и Одессу.