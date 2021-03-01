Политолог Марков: в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР их войска при поддержке России могут занять Харьков и Одессу

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1 марта 2021, 13:12

Ополченцы ДНР в Донецке, Janos Chiala / globallookpress.com

В случае нападения Украины на ДНР и ЛНР войска непризнанных республик при поддержке России могут занять Харьков и Одессу. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный политолог.

Как полагает специалист, украинский президент Владимир Зеленский пытается избежать возобновления полномасштабного конфликта в Донбассе, имитируя боевые действия, чтобы быть замеченным администрацией Соединенных Штатов. По словам Маркова, Зеленский понимает, что «большая война» в Донбассе может привести к вмешательству со стороны Москвы. В случае реализации подобного сценария подразделения ДНР и ЛНР при поддержке России способны занять Харьков, Одессу и некоторые другие территории, заявил политолог в эфире донецкого телеканала «Оплот ТВ».

Согласно официальной позиции РФ, она не является участницей противостояния в Донбассе. При этом в российском экспертном сообществе неоднократно высказывалось мнение о том, что Москва может вмешаться в ситуацию, если Украина организует новую наступательную операцию против ДНР и ЛНР.

Ранее сегодня сообщалось, что военный аналитик Виктор Баранец озвучил прогноз, по которому новая граница Украины пройдет по Днепру в случае нападения Киева на Крымский полуостров.