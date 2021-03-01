ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

ТГ-канал «Легитимный»: в коридорах власти Украины говорят, что Донбасс в шаге от горячей войны

, 10:10

ТГ-канал «Легитимный»: в коридорах власти Украины говорят, что Донбасс в шаге от горячей войны
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В коридорах украинской власти говорят о том, что Донбасс в шаге от горячей войны. Об этом сообщается в публикации, появившейся в интернете.

Telegram-канал «Легитимный» пишет, ссылаясь на свои источники информации, что противоборствующие стороны в настоящий момент занимаются концентрацией техники на линии разграничения в Донбассе. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении авторов канала, в украинских властных коридорах говорят, что «мы за шаг до горячей фазы».

Как сообщалось ранее в понедельник, отечественный политический эксперт Владимир Корнилов допустил, что Вашингтон может толкнуть Киев на широкомасштабное военное противостояние с Россией.

ДЦ

В мире

Трамп об энергетическом статусе США: Теперь Вашингтон будут зависеть от российской нефти

Трамп об энергетическом статусе США: Теперь Вашингтон будут зависеть от российской нефти

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при нынешнем главе государства Джо Байдене Вашингтон будет зависеть от импортной нефти из России и Ближнего Востока. По его словам, Штаты лишились энергетического статуса.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью