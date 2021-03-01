ТГ-канал «Легитимный»: в коридорах власти Украины говорят, что Донбасс в шаге от горячей войны
1 марта 2021, 10:10
В коридорах украинской власти говорят о том, что Донбасс в шаге от горячей войны. Об этом сообщается в публикации, появившейся в интернете.
Telegram-канал «Легитимный» пишет, ссылаясь на свои источники информации, что противоборствующие стороны в настоящий момент занимаются концентрацией техники на линии разграничения в Донбассе. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении авторов канала, в украинских властных коридорах говорят, что «мы за шаг до горячей фазы».
Как сообщалось ранее в понедельник, отечественный политический эксперт Владимир Корнилов допустил, что Вашингтон может толкнуть Киев на широкомасштабное военное противостояние с Россией.
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