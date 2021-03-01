Политолог Корнилов: США могут толкнуть Украину на широкомасштабную войну с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

1 марта 2021, 08:58 Источник: «Украина.ру»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Соединенные Штаты могут толкнуть Украину на широкомасштабную войну с Российской Федерацией. Соответствующий вариант развития событий в беседе с представителями интернет-прессы допустил Владимир Корнилов, отечественный политолог.

Согласно точке зрения эксперта, широкомасштабный вооруженный конфликт между Киевом и Москвой способен разгореться из-за «авантюризма некоторых деятелей», которые вернулись на работу в американский Госдепартамент после вступления в должность президента Джо Байдена. «К этому тоже нужно готовиться», - отметил Корнилов, имея в виду предполагаемую будущую войну с Украиной.

Как сообщалось ранее в понедельник, китайский ресурс Sohu написал, что Россия может уничтожить авианосец США за полчаса с помощью новой ракеты Х-32.