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Sohu: Россия может уничтожить авианосец США за 30 минут с помощью новой ракеты Х-32

, 08:36 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: Россия может уничтожить авианосец США за 30 минут с помощью новой ракеты Х-32
Американский авианосец «Теодор Рузвельт», US Navy / globallookpress.com

Российская Федерация способна уничтожить авианосец США в течение тридцати минут посредством применения своей новой ракеты Х-32. Соответствующая оценка боевых возможностей данного оружия Москвы содержится в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

Как пишет портал Sohu, похоже, Вашингтону следует сосредоточить усилия на разработке средств, которые в состоянии бороться с Х-32. Согласно имеющимся сведениям, эта ракета способна достигать скорости в 5 Махов, дальность ее полета составляет до тысячи километров. Х-32 может уничтожить американский авианосец за полчаса, отмечается в публикации Sohu, пересказанной изданием «ПолитРоссия».

Ранее сообщалось, что в другом своем материале авторы китайского сайта поведали, как в ходе инцидента, случившегося в прошлом году в небе над Балтийским морем, российские самолеты Су-27 обратили в бегство истребитель Североатлантического альянса.

ДЦ

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