ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Ресурс Sohu поведал, как в 2020-м российские Су-27 обратили в бегство истребитель НАТО в небе над Балтикой

, 17:37 Источник: «ПолитРоссия»

Ресурс Sohu поведал, как в 2020-м российские Су-27 обратили в бегство истребитель НАТО в небе над Балтикой
Истребитель F-16, Sra Duncan C. Bevan/U.S Air / globallookpress.com

В китайском сегменте интернета появилась публикация, в которой рассказывается, как в 2020 году российские Су-27 обратили в бегство истребитель Североатлантического альянса в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом проинформировали отечественные сетевые СМИ.

Портал Sohu поведал об инциденте, в ходе которого принадлежащий Бельгии F-16 попытался подойти вплотную к государственным рубежам РФ в районе Финского залива. В ответ российская сторона подняла в небо два истребителя Су-27. Они зашли с флангов и взяли самолет НАТО на мушку. F-16 не смог вырваться из тисков и, сменив курс, был вынужден сбежать в направлении своего аэродрома, говорится в материале Sohu, переведенном «ПолитРоссией».

Как сообщалось ранее в пятницу, в другой своей публикации авторы китайского ресурса отметили, что российские «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат» могут уничтожить США за десять минут.

ДЦ

Экономика

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

В 2021 году ВВП России может увеличиться на 3—3,5 процента. Банкир, бывший министр финансов РФ Михал Задорнов считает, что "одним из главных драйверов для роста экономики страны в период восстановления и преодоления последствий пандемии должен стать банковский сектор".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью