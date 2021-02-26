Ресурс Sohu поведал, как в 2020-м российские Су-27 обратили в бегство истребитель НАТО в небе над Балтикой

В китайском сегменте интернета появилась публикация, в которой рассказывается, как в 2020 году российские Су-27 обратили в бегство истребитель Североатлантического альянса в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом проинформировали отечественные сетевые СМИ.
Портал Sohu поведал об инциденте, в ходе которого принадлежащий Бельгии F-16 попытался подойти вплотную к государственным рубежам РФ в районе Финского залива. В ответ российская сторона подняла в небо два истребителя Су-27. Они зашли с флангов и взяли самолет НАТО на мушку. F-16 не смог вырваться из тисков и, сменив курс, был вынужден сбежать в направлении своего аэродрома, говорится в материале Sohu, переведенном «ПолитРоссией».
Как сообщалось ранее в пятницу, в другой своей публикации авторы китайского ресурса отметили, что российские «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат» могут уничтожить США за десять минут.
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