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26 февраля 2021, 11:18 Источник: «ПолитРоссия»

Американский военный, US Marines / globallookpress.com

Североатлантический альянс ждет «возмездие» со стороны Российской Федерации в случае усиления военной группировки Соединенных Штатов на территории Польши. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся в китайском сегменте интернета, сообщают отечественные сетевые СМИ.

Как пишет издание «ПолитРоссия», портал Sohu отметил, что в последние годы Польша стала «ценной пешкой» для западных государств, учитывая стратегию расширения НАТО в восточном направлении. При этом в процитированной публикации говорится, что Москва не позволит блоку организовать провокации возле границ РФ.

Если американский контингент в Польше будет увеличен, Россия предпримет действия, направленные на наращивание своего стратегического потенциала, который представляет угрозу для Европы. Это будет «возмездием» альянсу со стороны Москвы, предсказывает Sohu.

Как сообщалось ранее, журнал Forbes констатировал, что нет никакого практического способа защитить США в случае крупномасштабной ядерной атаки России.