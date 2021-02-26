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Forbes: нет никакого практического способа защитить США в случае крупномасштабной ядерной атаки России

, 10:32

Forbes: нет никакого практического способа защитить США в случае крупномасштабной ядерной атаки России
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Нет никакого практического способа защитить Соединенные Штаты в случае крупномасштабной ядерной атаки со стороны Российской Федерации. Данное обстоятельство констатируется в материале, размещенном на страницах американской прессы.

Как прогнозирует журнал Forbes, если бы даже всего пять процентов боеголовок, находящихся на вооружении Москвы, достигли американского побережья, они бы смогли разрушить экономику и социальную инфраструктуру страны. В процитированной публикации отмечается, что нет никакого практического способа защитить США, если Россия осуществит крупномасштабный удар с применением своих средств массового поражения.

Издание полагает, что в сложившихся условиях единственной эффективной стратегией для Вашингтона является реализация тактики сдерживания. Для этого американцам следует модернизировать их ядерный арсенал.

Ранее сегодня портал Avia.pro написал, что появившиеся в Черном море суда НАТО могут пойти на антироссийскую провокацию.

ДЦ

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