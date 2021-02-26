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Сайт Avia.pro: появившиеся в Черном море корабли НАТО могут пойти на провокацию против России

, 09:43 Источник: Аvia.pro

Сайт Avia.pro: появившиеся в Черном море корабли НАТО могут пойти на провокацию против России
Корабль, Henrik Montgomery/Tt / globallookpress.com

Появившиеся в Черном море корабли Североатлантического альянса могут пойти на провокацию против Российской Федерации. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, размещенном в сети.

Некоторое время назад в Черное море вошли испанский и греческий тральщики. Согласно сведениям портала Avia.pro, также в акватории в настоящий момент находятся два турецких корабля.

За действиями тральщиков следит Черноморский флот РФ. Внимание российской стороны к судам НАТО связано с тем, что они могут пойти на провокацию, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сегодня тот же самый ресурс написал, что американские военные развернули на востоке Сирии системы Patriot, чтобы защититься от ракет «Калибр».

ДЦ

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