В Чёрное море вошли два корабля стран НАТО

В Чёрное море вошли два корабля НАТО. Российский Национальный центр управления обороной сообщил, что для поиска мин в Чёрное море вошли корабли "Тахо" ВМС Испании и "Эуропи" ВМС Греции.
Силы Черноморского флота "приступили к слежению за действиями тральщиков" альянса. В начале февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на действия России "после нелегальной аннексии Крыма".
За последнее время в акватории находились три американских военных корабля, которые провели учения с украинским флотом.
Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 25 февраля, провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил о заинтересованности Украины в усилении присутствия стран Североатлантического альянса в Чёрном море.
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