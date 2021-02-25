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В Чёрное море вошли два корабля стран НАТО

, 17:54 Источник: РИА Новости

В Чёрное море вошли два корабля стран НАТО
фото: pixabay.com

В Чёрное море вошли два корабля НАТО. Российский Национальный центр управления обороной сообщил, что для поиска мин в Чёрное море вошли корабли "Тахо" ВМС Испании и "Эуропи" ВМС Греции.

Силы Черноморского флота "приступили к слежению за действиями тральщиков" альянса.
В начале февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на действия России "после нелегальной аннексии Крыма".

За последнее время в акватории находились три американских военных корабля, которые провели учения с украинским флотом.

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 25 февраля, провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил о заинтересованности Украины в усилении присутствия стран Североатлантического альянса в Чёрном море.

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