Зеленский заявил генсеку НАТО Столтенбергу о заинтересованности Украины в усилении присутствия альянса в Черном море
25 февраля 2021, 16:55Источник:
ТАСС
Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 25 февраля, провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил о заинтересованности Украины в усилении присутствия стран Североатлантического альянса в Черном море.
О содержании переговоров Зеленского и Столтенберга сообщили в офисе президента Украины.
Украинский президент заявил об актуальности взаимодействия Украины с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море, высказался в поддержку расширения масштабов деятельности альянса в Черноморском регионе.
Генсек НАТО пообещал Зеленскому, что страны альянса приложат все усилия для увеличения присутствия в Черном море. Столтенберг также пообещал, что и НАТО, и страны - члены альянса должны усилить свою помощь в подготовке Вооруженных сил Украины.
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