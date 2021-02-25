Зеленский заявил генсеку НАТО Столтенбергу о заинтересованности Украины в усилении присутствия альянса в Черном море

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25 февраля 2021, 16:55 Источник: ТАСС

В. Зеленский, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 25 февраля, провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил о заинтересованности Украины в усилении присутствия стран Североатлантического альянса в Черном море.

О содержании переговоров Зеленского и Столтенберга сообщили в офисе президента Украины.

Украинский президент заявил об актуальности взаимодействия Украины с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море, высказался в поддержку расширения масштабов деятельности альянса в Черноморском регионе.

Генсек НАТО пообещал Зеленскому, что страны альянса приложат все усилия для увеличения присутствия в Черном море. Столтенберг также пообещал, что и НАТО, и страны - члены альянса должны усилить свою помощь в подготовке Вооруженных сил Украины.