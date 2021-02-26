Avia.pro: военные США развернули на востоке Сирии системы Patriot, чтобы защититься от российских «Калибров»

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26 февраля 2021, 09:19 Источник: Аvia.pro

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, imago stock&people / globallookpress.com

Военнослужащие Соединенных Штатов развернули на востоке Сирии системы ПВО Patriot, чтобы защититься от российских ракет «Калибр». Об этом говорится в материале, появившемся в интернете.

Ресурс Avia.pro информирует, что американская сторона разместила на возводящейся базе в провинции Дейр-эз-Зор как минимум четыре комплекса Patriot. Авторы портала полагают, что это сделано в целях защиты от «Калибров». В процитированной публикации указывается на то, что технические характеристики, которыми наделены Patriot, позволяют в теории рассчитывать на перехват ими российских ракет.

Ранее в пятницу сообщалось, что в сеть выложили первое видео ударов «Искандеров» по боевикам в Сирии.