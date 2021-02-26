Появилось первое видео ударов российских «Искандеров» по джихадистам в Сирии

Аргументы Недели → В мире 13+

26 февраля 2021, 08:43

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Появилось первое видео ударов российских «Искандеров» по представителям джихадистских формирований в Сирии. Запись можно посмотреть во «ВКонтакте».

Как отмечает интернет-ресурс «Репортер», начиная с сентября прошлого года неоднократно поступала информация о задействовании названных ракет в арабской республике. Так, сообщалось, что под удар «Искандеров» попадали террористы в провинции Идлиб и нефтяные объекты джихадистов в северной части страны.

Ранее на текущей неделе стало известно, что на пункте пропуска на северо-западе Сирии состоялась эвакуация российских военнослужащих в связи с произошедшей атакой боевиков.