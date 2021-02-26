Появилось первое видео ударов российских «Искандеров» по джихадистам в Сирии
26 февраля 2021, 08:43
Появилось первое видео ударов российских «Искандеров» по представителям джихадистских формирований в Сирии. Запись можно посмотреть во «ВКонтакте».
Как отмечает интернет-ресурс «Репортер», начиная с сентября прошлого года неоднократно поступала информация о задействовании названных ракет в арабской республике. Так, сообщалось, что под удар «Искандеров» попадали террористы в провинции Идлиб и нефтяные объекты джихадистов в северной части страны.
Ранее на текущей неделе стало известно, что на пункте пропуска на северо-западе Сирии состоялась эвакуация российских военнослужащих в связи с произошедшей атакой боевиков.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.