ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Появилось первое видео ударов российских «Искандеров» по джихадистам в Сирии

, 08:43

Появилось первое видео ударов российских «Искандеров» по джихадистам в Сирии
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Появилось первое видео ударов российских «Искандеров» по представителям джихадистских формирований в Сирии. Запись можно посмотреть во «ВКонтакте».

Как отмечает интернет-ресурс «Репортер», начиная с сентября прошлого года неоднократно поступала информация о задействовании названных ракет в арабской республике. Так, сообщалось, что под удар «Искандеров» попадали террористы в провинции Идлиб и нефтяные объекты джихадистов в северной части страны.

Ранее на текущей неделе стало известно, что на пункте пропуска на северо-западе Сирии состоялась эвакуация российских военнослужащих в связи с произошедшей атакой боевиков.

ДЦ

В мире

Псаки в рамках пресс-конференции не смогла выговорить название минздрава США

Псаки в рамках пресс-конференции не смогла выговорить название минздрава США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в рамках разговора с журналистом на регулярной пресс-конференции не смогла выговорить название Министерства здравоохранения Соединенных Штатов Америки.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью