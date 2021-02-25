На пункте пропуска на северо-западе Сирии прошла эвакуация российских военных после атаки боевиков

На пункте пропуска «Саракиб», расположенном в северо-западной части Сирийской Арабской Республики, прошла эвакуация российских военнослужащих после атаки джихадистов. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.
Как пишет портал Avia.pro, накануне боевики обстреляли пункт пропуска с применением миномета и нанесли удар при помощи самодельного дрона. В связи с атакой было принято решение об эвакуации военных РФ, находящихся на территории объекта.
Ранее в четверг сообщалось, что в интернете опубликовали видео, на котором запечатлены удары самолетов российских ВКС по исламистам после их попытки атаковать сирийскую армию.
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