Появилось видео ударов ВКС России по джихадистам после их попытки атаки на армию Сирии

Опубликовано видео ударов российских ВКС по джихадистам после попытки боевиков атаковать армию Сирийской Арабской Республики. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.
Как информирует интернет-издание «Русская весна», в минувший вторник представители одной из террористических группировок попытались атаковать позиции сил, подконтрольных официальному Дамаску, к юго-западу от Идлиба. Сирийские военные при поддержке авиации РФ остановили боевиков и обратили их в бегство. Исламисты предприняли попытку укрыться в пригороде Эль-Бары, однако были уничтожены российскими самолетами.
В общей сложности оказались ликвидированными до семидесяти джихадистов.
Ранее на текущей неделе сайт Avia.pro написал, что РФ направила к сирийскому побережью судно, которое может проводить РЭБ-атаки на американские самолеты-разведчики.
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