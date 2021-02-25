ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Появилось видео ударов ВКС России по джихадистам после их попытки атаки на армию Сирии

, 08:37 Источник: «Русская весна»

Появилось видео ударов ВКС России по джихадистам после их попытки атаки на армию Сирии
Самолет ВКС РФ, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Опубликовано видео ударов российских ВКС по джихадистам после попытки боевиков атаковать армию Сирийской Арабской Республики. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.

Как информирует интернет-издание «Русская весна», в минувший вторник представители одной из террористических группировок попытались атаковать позиции сил, подконтрольных официальному Дамаску, к юго-западу от Идлиба. Сирийские военные при поддержке авиации РФ остановили боевиков и обратили их в бегство. Исламисты предприняли попытку укрыться в пригороде Эль-Бары, однако были уничтожены российскими самолетами.

В общей сложности оказались ликвидированными до семидесяти джихадистов.

Ранее на текущей неделе сайт Avia.pro написал, что РФ направила к сирийскому побережью судно, которое может проводить РЭБ-атаки на американские самолеты-разведчики.

ДЦ

Общество

Министерство просвещения поддержит экономику российских регионов

Министерство просвещения поддержит экономику российских регионов

12 февраля 2021 г. в Министерстве просвещения России прошло Всероссийское совещание с региональными профильными министрами по вопросам развития среднего профессионального образования (СПО). Было представлено 30 докладов, а инструментов и решений – не счесть. Повышенный интерес к системе СПО вполне…

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью