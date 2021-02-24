Истребители ВКС России атаковали поддерживаемых Турцией джихадистов в сирийской провинции Идлиб

Истребители российских ВКС нанесли удары по протурецким боевикам в сирийской провинции Идлиб. Об этом рассказывается в публикации, размещенной в сетевых СМИ.
Портал Avia.pro информирует, что воздушная атака произошла в районе населенного пункта Аль-Бара. Согласно имеющимся сведениям, снаряды, выпущенные истребителями РФ, могли поразить штаб поддерживаемых Анкарой джихадистов и лагерь их подготовки.
В процитированном материале обращается внимание на то, что две недели назад в обозначенном районе наблюдалась «подозрительная активность» представителей вооруженных формирований.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Панайотис Настос, греческий аналитик, высказал точку зрения, согласно которой на территории Сирийской Арабской Республики идет «новая русско-турецкая война».
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